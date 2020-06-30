Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(3)5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIVan'ın Çarpanak adası yakınlarında sürdürülen çalışmalarda bugün yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(3)

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Van'ın Çarpanak adası yakınlarında sürdürülen çalışmalarda bugün yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Bölgede gün boyu havadan, karadan ve gölden çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilerek şöyle denildi:

'27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatılmıştır. Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Bölgede, havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama-tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir. Arama-tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.ö

Bu arada Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de bölgeye gelerek yapılan çalışmaları bir süre yerinde inceledi.

Kaynak: DHA