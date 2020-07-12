Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (2) ROV CİHAZIYLA 2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDIVan Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 5 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede bugün de çalışmalar sürdürüldü.

ROV CİHAZIYLA 2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 5 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede bugün de çalışmalar sürdürüldü. Ekiplerin ROV cihazı ile yaptığı çalışmalarda, 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 21'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA