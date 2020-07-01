Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları Sahil güvenliğin arama çalışmaları Sağanak yağmurdan görüntüler Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.
01.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:33
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları
Sahil güvenliğin arama çalışmaları
Sağanak yağmurdan görüntüler Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi
Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.
Arama çalışmalarının yoğunlaştığı Çarpanak Adası yakınlarında AFAD, UMKE, 112 ve belediye ekipleri hazır bekliyor.
Kaynak: AA