Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmaları bugün de sonuç vermedi
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Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmaları bugün de sonuç vermedi

Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmaları bugün de sonuç vermedi Göçmenleri taşırken Van Gölü'nde batan tekneyi arama kurtarma çalışmaları bugün de sonuç vermedi.

02.07.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:39

Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmaları bugün de sonuç vermedi

VAN - Göçmenleri taşırken Van Gölü'nde batan tekneyi arama kurtarma çalışmaları bugün de sonuç vermedi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti.

Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri havadan ve gölden gün boğunca çalışma yürüttü. Çarpanak Adası yakınlarında ROW cihazlarıyla yapılan arama tarama çalışmaları bugün de sonuç vermedi.

Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmaları bugün de sonuç vermedi

Kaynak: İHA

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