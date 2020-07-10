Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi
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Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi

Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi VAN - Van'da 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

10.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:13

Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi

VAN - Van'da 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Van Gölü'nde arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekne yapılan çalışmalar soncucu 8 Temmuz günü Çarpanak Adası açıklarında gölün 107 metre derinliğinde bulundu. Teknenin tespit edilmesiyle içeride bunan cesetler ROW cihazıyla çıkarılıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu ceset sayısı 16'ya yükseldi.

Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi

Kaynak: İHA

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