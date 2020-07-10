Van Gölü'nde batan tekneden çıkan ceset sayısı 16'ya yükseldi
Van Gölü'nde 27 Haziran'da batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.
10.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:16
Van Gölü'nde 27 Haziran'da batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekne, yapılan çalışmalar sonucu 8 Temmuz günü Çarpanak Adası açıklarında gölün 107 metre derinliğinde bulundu. Teknenin tespit edilmesiyle içeride bunan cesetler ROW cihazıyla çıkarılıyor. Yapılan çalışmalar sonucu tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi. - VAN
Kaynak: İHA