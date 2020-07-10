Van Gölü'nde batan tekneden 3 ceset daha ROV cihazıyla çıkarıldı (2)
2 CANSIZ BEDEN DAHA ÇIKARILDIVan Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 2 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede, ROV cihazıyla ulaşılan 2 kişinin daha cansız bedeni sudan çıkarıldı.
10.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:32
2 CANSIZ BEDEN DAHA ÇIKARILDI
Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 2 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede, ROV cihazıyla ulaşılan 2 kişinin daha cansız bedeni sudan çıkarıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla faciada ölenlerin sayısı 18 oldu.
Kaynak: DHA