Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara ara verildi.

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara ara verildi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve sonrasında haber alınamayan tekne ve içindeki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmalara sabah saatlerinde başlandı.

Jandarma İç Güvenlik Timleri, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi, 106,5 metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu Çarpanak Adası açıklarında çalışma yaptı.

Gölde 4 ROW cihazıyla yürütülen çalışmalara yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tekne ve cenazelerin çıkartılması adına çalışmalara ara verilmiştir. Gerekli planlama ve düzenlemelerin ardından yarın itibarıyla çalışmalara devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine yürütülen arama çalışmaları sonucu tekne 8 Temmuz'da Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Medeni Akbaş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA