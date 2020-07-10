Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi
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Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi
10.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:44

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve sonrasında haber alınamayan tekne ve içindeki kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar gün boyu devam etti.

Jandarma İç Güvenlik Timleri, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi, 106,5 metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu Çarpanak Adası açıklarında çalışma yaptı.

Bugün yürütülen çalışmalarda 6 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece 27 Haziran'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda gölden çıkarılan ceset sayısı 19 oldu.

Gölde 4 ROW cihazıyla yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine yürütülen arama çalışmaları sonucu tekne 8 Temmuz'da Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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