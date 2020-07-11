Van Gölü'nde batan teknedeki cenazelerin çıkarılmasına ara verildi Van Gölü'nde batan teknedeki cenazelerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara bugün ara verildi.

Van Gölü'nde batan teknedeki cenazelerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara bugün ara verildi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan yaklaşık 14 gün önce teknenin batması sonrası içindeki kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, öğleden sonra sona erdi.

Van Valiliği yaptığı açıklamada, "Tekne ve cenazelerin çıkartılması adına çalışmalara bugün ara verilmiş durumda. Gerekli planlama ve düzenlemelerin ardından yarın itibariyle çalışmalara devam edilecektir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA