Van Gölü'nde batan teknede sıkışan cesetler çıkarılıyor Van Gölü'nde batan teknede sıkışan cesetler çıkarılıyor Van Gölü'nde 13 gün önce açılan ve 2 gün önce batık halde bulunan tekneden cansız bedenler çıkarılmaya devam ediliyor.

Van Gölü'nde batan teknede sıkışan cesetler çıkarılıyor

VAN - Van Gölü'nde 13 gün önce açılan ve 2 gün önce batık halde bulunan tekneden cansız bedenler çıkarılmaya devam ediliyor.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açıldıktan sonra batan teknenin içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çarpanak Adası açıklarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"Şu anada kadar 16 cesede ulaşıldı"

Van Gölü'nün yüzeyinde ve kıyılarda yürütülen çalışmalarda su altı görüntüleme cihazıyla bugün 3 ceset daha bulundu. Böylece şu ana kadar ulaşılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

Hatırlanacağı üzere Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte tekneyi bulmuştu.

Kaynak: İHA