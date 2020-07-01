Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde kaç kişi öldü? Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde kaç kişi vardı? Van Gölü'nde yaşanan göçmen teknesi faciası sonrası teknede kaç kişinin olduğu ve faciada kaç kişinin öldüğü merak edildi. Peki, Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde kaç kişi vardı? Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde kaç kişi öldü?

Van Gölü'nde yaşanan göçmen faciası dramı yürekleri dağladı. Kaza sonucu ölümler yaşanırken, Bakan Süleyman Soylu konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde kaç kişi öldü? Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde kaç kişi vardı?

VAN GÖLÜ'NDE BATAN GÖÇMEN TEKNESİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sabah saatlerinde incelemelerde bulunmak için Van'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentte geçtiğimiz gün ortaya çıkan kaçak göçmen faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, Van Gölü'nde yaşanan dramla ilgili olarak "Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı." dedi.

VAN GÖLÜ'NDE GÖÇMEN TEKNESİ BE ZAMAN BATMIŞTI?

Van'da, 4 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran Cumartesi saat 22.00 sularında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan 2 kişiden uzun süre haber alınamaması üzerine kayıp ihbarının yapıldığı belirtilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca havadan ve karadan tüm imkanların seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmalar sonucunda düne kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada, bölgede havadan ve gölden arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü devam ettiği vurgulanmıştı.