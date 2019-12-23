Van Gölü'nde avlanan balıkçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Van Gölü'nde avlanan balıkçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinin Van Gölü kıyısında teknesiyle balıkçılık yapan Adnan Menteş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

23.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:00
Van Gölü'nde avlanan balıkçı, AA'nın

'in ilçesinin kıyısında teknesiyle balıkçılık yapan Adnan , Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Menteş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Fotoğraflar hakkında bilgi alan Menteş, haber, yaşam ve kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı. kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafına oy veren Menteş, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "beyaz yürüyüş", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Balıkçı Menteş, Anadolu Ajansının düzenlediği yılın fotoğrafı oylamasında birbirinden güzel birçok fotoğrafın bulunduğunu belirterek "Fotoğrafları seçerken biraz zorlandım" dedi.

Kaynak: AA
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