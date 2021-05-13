Van Gölü'nde 7.5 ton inci kefali ele geçirildi
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Van Gölü'nde 7.5 ton inci kefali ele geçirildi

Van Gölü'nde 7.5 ton inci kefali ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 300 metrelik manyat ağına takılı halde 7.5 ton inci kefali balığına el konuldu.

Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 300 metrelik manyat ağına takılı halde 7.5 ton inci kefali balığına el konuldu.

Van Gölü'nde 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda kurulan denetim ekipleri 7/24 inci kefali balığını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından gece 23.30'da Muradiye İlçesi Yalındüz Mahallesi sınırları içerisinde kaçak inci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında bölgede yapılan denetimlerde dere yatağına serili vaziyette 300 metre manyat ağa takılı 3 ton canlı inci kefali suya salınmış ve su içerisine batırılmış vaziyette kazığa bağlı 56 çuval içerisinde 4.5 ton ölü inci kefali ele geçirildi. Yakalanan 4.5 ton ölü inci kefali balığı Muradiye ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından olay yerinden alınarak imha edilirken, el konulan 300 metre ağ kamuya geçirilmek üzere yediemine teslim edildi.

Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akköprü Deresi ve Şamran kanalında yapılan denetimlerde suya serilmiş vaziyette 10 adet hayalet ağına (tırıvırı) el konuldu. Erciş Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı Ekipleri tarafından Çelebibağ mevkinde yapılan denetimlerde 150 kilogram inci kefali balığına el konularak 1 şahıs hakkında 1854 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali balığı av yasağı denetimlerinin il müdürlüğü ekipleri, jandarma ve emniyet güçlerinin koordineli bir şekilde 7/24 devam ettiğini söyledi. Görentaş, "Bugünlerde özellikle Bendimahi, Deliçay, Zilan ve Van Kalesi ve İskele mevkiinde bulunan çaylarda balık girişleri yoğunlaştı. Jandarma ve Emniyet ekipleri ile birlikte bu noktalarda sürekli denetimler yaparak, kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Jandarma ve Emniyet Birimleri ile yapılan bu koordineli çalışmalar, diğer tür balıkların yasak dönemlerinde yapılacak çalışmalara da örnek teşkil edecek" dedi.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Van Gölü'nde 7.5 ton inci kefali ele geçirildi
Van Gölü'nde 7.5 ton inci kefali ele geçirildi
Van Gölü'nde 7.5 ton inci kefali ele geçirildi
Van Gölü'nde 7.5 ton inci kefali ele geçirildi
Van Gölü'nde 7.5 ton inci kefali ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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