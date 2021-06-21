Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | 3. Sayfa

Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması nedeniyle uygulanan av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 2 bin 350 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.

Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi

VAN - Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması nedeniyle uygulanan av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 2 bin 350 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.

Van il sınırları içerisinde 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında inci kefali avcılığı ve 15 Mayıs- 15 Ağustos tarihleri arasında sazangiller avcılığı yasaklanmıştı. Van Gölü'nde inci kefali balığının, tatlı sularda ise sazangiller balığının neslinin korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Akköprü Deresi ve Bendimahi çaylarında kaçak inci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında, bin 850 kilogram canlı olmak üzere 2 ton 350 kilogram inci kefali balığına ve bin 160 metre uzunluğunda 4 adet uzatma ve manyat ağa el konuldu. Ağlara takılı canlı balıklar Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ağlardan kurtarılırken, istihsal malzemeler ise kamuya geçirilmek üzere yediemine teslim edildi.

Ayrıca ekipler tarafından Sıhke Göleti ve diğer su kaynaklarında yapılan sazangiller av yasağı denetimlerinde ise 10 adet tırıvırı türü av malzemesine el konuldu.

Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi
Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi
Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi
Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Mardin'de iki araçta patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Mardin'de iki araçta patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Sinan Çetin Selçuk Tekay Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Cristiano Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 09:40:13. #1.15#

title