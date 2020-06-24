Van Gölü koyları normalleşme süreciyle kampçıların mekanı oldu Bitlis'te doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla Van Gölü koylarına gelmeye başladı.

Bitlis'te doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla Van Gölü koylarına gelmeye başladı.

Masmavi suyu, eşsiz koyları ve doyumsuz manzarasıyla doğaseverlerinin ilgisini çeken Van Gölü sahilleri, kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden hareketlendi.

Farklı illerde sosyal medya üzerinden haberleşerek Tatvan ilçesine bağlı Reşadiye köyünde toplanan doğa tutkunları, gölün seyrine doyum olmayan manzarasına karşı kamp kurup doğa yürüyüşü yaptı.

Doğaseverlerden İsmail Soyalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinin başlamasının ardından arkadaşlarıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Van'dan giderek Bitlis'teki kampa katıldığını anlatan Soyalp, şöyle konuştu:

"Reşadiye köyünde tüm ekip bir araya geldik. Güne Reşadiye'nin güzel koylarında uyandık. Akşam ateş yaktık, etrafında sohbet ettik. Buradan Nemrut Krater Gölü'ne ardından Van'a gideceğiz. Burada kamp yapmaya devam edecekler var. Van Gölü etrafında İnköy, Kızıl Kilise, İnce Kaya Kalderası, Nemrut Krater Gölü ve Ahlat Selçuklu Mezarlığı gibi çok güzel yerler var. Buraları gezmeye çıktık. Türkiye'de mavi bayrak alan tek iç göl plajımız var."

Otostop yaparak Türkiye'yi gezen Menaf Ece ise 2 gündür köyde kamp kurduklarını dile getirerek, "Burası Tatvan'ın nadide yerlerinden biri. Herkesi buraya kamp yapmaya bekliyoruz. Gelen arkadaşların güzel sohbeti eşliğinde kamp yaptık. Çok güzel geçti." dedi.

Kaynak: AA