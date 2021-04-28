Van Gölü Koruma Eylem Planı tamamlandı
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Van Gölü Koruma Eylem Planı tamamlandı

Van Gölü Koruma Eylem Planı tamamlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uzaydan çekilmiş fotoğrafıyla NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olarak tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Van Gölü'ü için hazırlanan eylem planı tamamlandı.

Uzaydan çekilmiş fotoğrafıyla NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olarak tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Van Gölü'ü için hazırlanan eylem planı tamamlandı. Proje ile gölün çevresinin temizlenmesi, kirliliğin giderilmesi ve gelecek nesillere ilham kaynağı olması hedefleniyor.

Yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm bakanlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan Van Gölü Koruma Eylem Planı uzun görüşmeler sonunda tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın başkanlığında bir yıldır sürdürülen kurtarma planı hazırlıkları kapsamında tüm paydaşlar çok sayıda toplantıda bir araya gelerek Van Gölü'nün mevcut sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini tartıştı.

Tüm bu görüşmeler ışığında Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer bakanlık ve il müdürlüklerinin katkıları, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki yerel yönetim çalışmaları ile bölgesel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle hazırlanan eylem planı tamamlandı.

Van Gölü'nü eşsiz doğal ve kültürel güzelliklerini koruyarak daha mavi ve temiz bir geleceğe bırakmak amacıyla oluşturulan plan ile bölgedeki tüm atıkların kontrol altına alınması, atık sulardan kaynaklı kirliliğin giderilmesi, gölün temizlenmesi ve bölgedeki farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Plan çerçevesinde bölgedeki ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine Sıfır Atık Mavi eğitimleri verilerek denizlerin ve su kaynaklarının önemi aktarılacak. Van Gölü'nün korunması için bireylerin üzerine düşen sorumlulukların toplumsal olarak benimsenmesi sağlanacak.

Van Gölü Koruma Eylem Planı'nda yer alan uygulamalar tamamlandığında bölgede uzun yıllardır devam eden çevre sorunlarının ortadan kalkması bekleniyor. Katı atıklar sebebiyle gölde meydana gelen kirliliğin önüne geçilecek, kanalizasyon kaynaklı kirlilik atıksu arıtma tesisleriyle önlenecek, tarım ve hayvancılık faaliyetleri daha modern şartlarda gerçekleştirilecek. Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi seferberlikleriyle atıkların ekonomiye geri kazandırılması sağlanacak, atıksu ve hayalet ağların göle karışmasının önüne geçilecek. Bölge halkının farkındalığını artıracak eğitim ve etkinlikler düzenlenecek.


Van Gölü Koruma Eylem Planı tamamlandı
Van Gölü Koruma Eylem Planı tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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