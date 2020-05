Van Gölü kıyısında inşa edilen sahil bandı ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü kıyısında inşa edilen İskele Sahil Bandı 2. Etabı'nda çalışmalar tamamlandı.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki mega projelerinden biri olan İskele Sahil Bandı 2. Etabı'nın yapımı büyük oranda bitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan mesire ve park alanlarının 1 Haziran itibariyle tekrar açılacak olmasıyla sahil bandına ilk kez ziyaretçi alınacak.

Spor sahaları, dinlenme alanları, mesire yerleri, kafeterya ve çay bahçeleri ile yürüyüş ve bisiklet parkurlarının yanı sıra binlerce insanın aynı anda farklı etkinlikler yapabildiği dinlenme, eğitim, eğlence ve piknik alanların bulunduğu proje, kentin turizmine de hizmet edecek.

Belediye Başkanı Salih Akman, projede 84 bin metrekare yeşil alan, bin 350 metre kıyı şeridi, 7 metre genişliğinde taş tahkimat, renkli yürüme bandı ve bisiklet yolunun bulunduğunu söyledi.

Plaj futbolu, plaj voleybolu sahası, engelli, çocuk ve spor aletleri, zıpzıp, görsel elektrikli havuzlar, satranç alanları, anne, bebek salıncakları, engelsiz salıncaklar ile değişik tasarımlı kent mobilyalarının alanda kurulduğunu anlatan Akman, "Van'ın simgesi olan Van Kedisi ile inci kefali figürlerinin bulunduğu meydanlar, çocuk eğlenme alanları, macera parkurları, bitkisel doku ürünleri, otomatik sulama sistemleri, dinlenme, eğlence ve piknik alanlarının yanı sıra bölgede çok yayın olan mangal kültürünün sorunsuz bir şekilde yerine getirmeleri için ise 116 tane barbekü bulunuyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve 100 bin metrekare alana sahip dev eserin bölgenin istihdam ve ekonomisine de katkı sunacağını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Her şeyi ile en ince ayrıntısına kadar düşünülerek inşa edilen bölgenin en büyük piknik ve dinleme alanımızı inşallah 1 Haziran'da vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Ancak yaşanan salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 18 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ile 65 yaş üstü büyüklerimiz, ulu çınarlarımızın biraz daha bekleyecekler. İnşallah yakın bir zaman da 7'den 77'e her vatandaşımızın gelip her birlikte vakit geçireceği o güzel günler yakındır. Bu da 65 yaş üstü çınarlarımız ile 18 yaş altı genç ve çocuklarımıza sözümüz olsun sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiği gün hep birlikte burada buluşarak güzel vakit geçireceğiz."

Kaynak: AA