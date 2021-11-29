Van Gölü kıyısında cesedi çürümüş halde bulunan Kur'an kursu öğrencisinin ölüm nedeni araştırılıyor - Haberler
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Van Gölü kıyısında cesedi çürümüş halde bulunan Kur'an kursu öğrencisinin ölüm nedeni araştırılıyor

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Van Gölü kıyısında cesedi çürümüş halde bulunan Kur'an kursu öğrencisinin ölüm nedeni araştırılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 20 gün önce kaybolan ve cesedi Van Gölü kıyısında çürümüş halde bulunan 18 yaşındaki İshak Çağlayan'ın ölüm sebebi araştırılıyor.

VAN (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 20 gün önce kaybolan ve cesedi Van Gölü kıyısında çürümüş halde bulunan 18 yaşındaki İshak Çağlayan'ın ölüm sebebi araştırılıyor.

Bingöl'den gelip Ahlat ilçesinde Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim alan İshak Çağlayan'dan 9 Kasım günü gece 23.00 sularından sonra haber alınamadı. Eğitim aldığı Kur'an kursundan izinsiz olarak ayrılan Çağlayan'ın 20 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kur'an kursu öğrencisinin bulunan cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Van Şube Müdürlüğüne getirildi. İlk belirlemelere göre genç öğrencinin cesedinin tamamen çürüdüğü ve bir hafta öncesinde yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Genç öğrencinin ölüm nedeni ayrıntılı otopsinin ardından belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(Yılmaz Sönmez/ İHA)

Van Gölü kıyısında cesedi çürümüş halde bulunan Kur'an kursu öğrencisinin ölüm nedeni araştırılıyor

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