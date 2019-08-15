Van Gölü kıyısında 'Ahlat Şiirleri ve Türküleri' gecesi

15.08.2019 00:24

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki gençler tarafından Van Gölü üzerinde bulunan iskelede "Ahlat Şiirleri ve Türküleri" gecesi düzenlendi. Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV), İstanbul, İzmir, Antalya, Manisa, Kocaeli ve Van dernekleri ile Ahlat Belediyesinin destekleriyle düzenlenen gece büyük ilgi gördü. Gecede Ahlatlı gençlerden oluşturulan koro ve yerel ses sanatçıları tarafından türküler ve şiirler seslendirildi.

Düzenlenen programla ilgili gazetecilere açıklama yapan İstanbul Ahlat Kültür Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Adnan Ayber, tüm Ahlatlılarla beraber bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ahlat ve Ahlatlı ender insanlardır. Burada bugün Ahlatlı gençlerin kendi çaplarında düzenledikleri 'Ahlat Türküleri ve Şiirleri' dinletisini dinleyeceğiz. Bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen belediye başkanımıza ve personellerine, vakıf ve dernek başkanlarımız ile Ahlatlı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten Ahlatlı hemşehrilerimiz, çocuklarımıza sahip çıkarak bizleri yalnız bırakmadılar. Bugün burayı dolduran Ahlatlılar güzel bir ortam yaşayacaklar. Gerçekten gençlerimiz akşam olduğunda evlerine kapanıyorlardı. Biz gençlerle beraber bu etkinliği yaparken, Ahlat'taki gençleri hayatın içerisine katılmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Geceye Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, AKEV Başkanı Sadık Şerefoğlu, Ahlat derneklerinin başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA