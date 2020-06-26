Van Gölü kıyılarındaki turizm işletmelerini sinekler istila etti
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Van Gölü kıyılarındaki turizm işletmelerini sinekler istila etti

Van Gölü kıyılarındaki turizm işletmelerini sinekler istila etti Van'ı Gevaş ilçesindeki Van Gölü kıyılarında bulunan turizm işletmeleri, sivrisinek istilası nedeniyle iş yapamaz hale geldi.

26.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:39

Van Gölü kıyılarındaki turizm işletmelerini sinekler istila etti

VAN - Van'ı Gevaş ilçesindeki Van Gölü kıyılarında bulunan turizm işletmeleri, sivrisinek istilası nedeniyle iş yapamaz hale geldi.

Gevaş ilçesinde kıyı kesimini sivrisinekler istila etti. Özellikle Van Gölü sahilinde faaliyet yürüten turizm işletmeleri, sivrisinek istilası nedeniyle adeta kapanma noktasına geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Grand Deniz Turizm İşletmecisi Hikmet Deniz, zor bir dönem yaşadıklarını ifade etti. Korona virüs pandemisi nedeniyle yabancı turistlerin bu sene olmadığını belirten Deniz, "Üç aydır korona virüs nedeniyle tesislerimiz kapalıydı. 1 Haziran normalleşme süreci ile birlikte sezonu açtık. Ancak bu seferde sivrisineklerin istilasına uğradık. Geçen sene turizm sezonunda ilçemizi 130 ila 140 bin arasında yerli ve yabancı turist gelip ziyaret etti. Onları ağırladık, Akdamar Adası'na götürdük. Her gelen yerli ve yabancı turist, ilçemizden memnun ayrıldı. Ama bu sene şimdiye kadar 100 kişiyi bile bu tesiste görmemişiz. Gelenlerde sivrisineklerden dolayı yemiyor, içmiyor ve geri kaçıp gidiyor. Bu anlamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den talebimiz, 1,5 ay boyunca buraların ilaçlanması için talimat vermesidir. İnanıyorum ki 1,5 aylık bir ilaçlamanın ardından sivrisineklerden kurtulacağız" dedi.

Van'da turizm sezonunun kısa olduğuna vurgu yapan Deniz, "Van'ın turizm sezonu en fazla 3-4 aydır. Bu sene zaten gitti. Belki eylül ayından sonra az da olsa iş yapabiliriz. Zaten yabancı turist yok. Sadece yerli turistleri bekliyoruz. Gelen yerli turistleri de iyi ağırlamamız, onlara iyi bakmamız lazım. Sivrisineklerden dolayı gelen misafirler rahat oturamıyor. Bu nedenle valimiz başta olmak üzere tüm yetkililerden konuya duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Van Gölü kıyılarındaki turizm işletmelerini sinekler istila etti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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