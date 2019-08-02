Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlatılan yürüyüşün Ahlat etabı tamamlandı.

Van Gölü konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla "Van Gölü için bir adım da sen at" kampanyası başlatan Van TSO ile Vangölü Aktivistleri Derneği üyelerinin göl çevresindeki yürüyüşü devam ediyor.

Daha önce Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar yürüyen grup, Ahlat etabını da tamamladı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, yaptığı açıklamada, Van Gölü çevresinde 430 kilometre yürüyerek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık 180 kilometre yol yürüdüklerini belirten Özel, "Günde ortalama 40 kilometre yürüyoruz. Yürüyüşümüzün Tatvan-Ahlat etabını da tamamladık. Ahlat'ta gece konakladıktan sonra Adilcevaz'a doğru yürüyüş etabımızı başlattık." dedi.

Kaynak: AA