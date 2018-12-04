Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planı" hazırlandı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kuraklık Yönetim Planı" ile havzanın su bütçesi ve kuraklığa karşı hassasiyeti göz önünde bulundurularak, yaşanması muhtemel kuraklık sebebiyle meydana gelecek havza yüzey suyu ve yeraltı suyu bütçesindeki değişime bağlı olarak sektörel etkilenebilirlik analizi yapılarak (içme ve kullanma suyu, tarım, sanayi, ekosistem ve turizm sektörlerinin ne şekilde etkileneceği belirlenecek) havza bazında kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizin 25 havzası için kuraklık yönetim planlarının 2021 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Kuraklık yönetim planı hazırlık çalışmaları Konya, Akarçay, Doğu Akdeniz, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Van Gölü, Antalya, Burdur ve Batı Akdeniz havzalarında tamamlanmış olup, 6 havzada hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Van Gölü Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi, 2016 yılında başlamış olup 2018 yılında tamamlanmıştır. Van Gölü Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi kapanış toplantısı ise 5 Aralık 2018 tarihinde Van'da yapılacaktır. Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi kapsamında ise, kuraklık indisleri, indikatörleri ve eşik değerlerinin analizi yapılmıştır. Havzadaki su potansiyeli ve su potansiyelindeki değişim tespit edilmiştir. İçme ve kullanma suyu, tarım (sulama, hayvancılık vb.), sanayi, ekosistem ve turizm sektörlerine etkisinin analiz edildiği sektörel etkilenebilirlik analizi yapılmıştır. Kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak için alınacak önlemler belirlenmiştir. Havza kuraklık yönetim planı ve havza kuraklık veri tabanı oluşturulmuştur" denildi. - VAN