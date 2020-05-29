Van Gölü havzası havaların ısınmasıyla canlanmaya başladı
Van'ın Saray ilçesinde havaların ısınmasıyla bir çok kuş türü görülmeye başlandı.
29.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:02
Van'ın Saray ilçesinde havaların ısınmasıyla bir çok kuş türü görülmeye başlandı.
Göçmen kuşların göç güzergahında bulunan Van Gölü havzası, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Havaların ısınmasıyla bölgeye gelen kuşlar, Saray ilçesindeki Beyarslan Mahallesi sulak alanlarında görüldü. Bir çok kuş türünün görülebildiği sulak alanlar, göçmen kuşların gelmesiyle şenlendi.
Kaynak: AA