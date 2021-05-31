Van Gölü Havzası 'Eylem Planı' ile Korunacak

Van Gölü'nün maruz kaldığı kirliliği önlemek için Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı hazırlandı.

Van Gölü'nün maruz kaldığı kirliliği önlemek için Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı hazırlandı. Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesi için kamu, sivil toplum ve üniversite el ele verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü, Van Valiliği Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van'daki diğer kurumlar Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için harekete geçti.

Yapılan değerlendirmelerin ardından kirliliğe yol açan tüm konular rapor haline getirildi. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı hazırlandı.

Yıllardır göle akan atık suyun sahil kıyısında kirlilik ve bataklık oluşturduğunu ifade eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez arıtma tesislerinin deneme aşamasında olduklarını belirtti. "Amacımız Van Gölü'nün kirlenmesinin önüne geçmek. Bunun için de gölün etrafındaki atık suların mutlaka arıtılması, planlanan projelerin bir an önce bitilmesi ve arıtma tesisi bulunmayan ilçelerde bir an önce çalışma başlatılması için koruma eylem planı hazırlanıyor. Bu çalışma hem Van hem de Bitlis bölgesinde yürütülüyor. Beklentimiz sadece Van Gölü'nün kirliliğiyle sınırlı kalmayıp gölün etrafındaki imarı da içine alacak şekilde bir havza yönetimi oluşturulması. " dedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de planın uygulanışına değindi. "Bundan sonraki süreçte eylem planı kapsamında üçer aylık raporlar hazırlayacağız. Hem eylem hem de uygulama aşamaları olacak. Van Gölü artık kirletilmeyecek. Gölün kıyısında dip çamur temizliği yapılması çok önemli bir çalışma. Bunun tamamlanmasıyla insanların şehre yakın kıyılarda yeniden göle girebileceğini düşüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Eylem planı sadece gölü değil, gölün etrafındaki imarı da içine alacak şekilde, havza yönetimini kapsıyor. 1 Haziran'da yapılacak sempozyum ile yol haritası açıklanacak. van gölü kirlilik eylem plan temizlik

Kaynak: Habermetre