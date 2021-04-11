Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında finale kaldı
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Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında finale kaldı

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında finale kaldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.

NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması, bu yıl 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı.

Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf, finale kalan iki fotoğraf oldu.

"earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da destek çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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