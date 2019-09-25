Van gölü cilt için şifa

25.09.2019 12:09

DÜNYANIN en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, içindeki bazı mineral değerlerinin yüksek olması ve birçok cilt hastalığına iyi gelmesi nedeniyle, sık sık bilim insanlarının araştırma konusu oluyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Güneş Bilgili, özellikle akne, ayak mantarı ve sedef gibi bazı deri hastalıklarında Van Gölü'nün tedavi edici özelliğinin bulunduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalar ve klinik tecrübemizle Van Gölü suyunun bazı deri hastalıklarında tedavi edici olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Nemrut Volkanik Dağı'nın patlaması sonucu lavların oluşturduğu set nedeniyle biriken suların meydana getirdiği Van Gölü, güzelliği, turkuaz mavisi rengi ve saklı koylarıyla bölgeye hayat verirken, sahip olduğu suyuyla da şifa veriyor. Bu nedenle Vanlıların yılların tecrübesiyle edindiği "Van Gölü'nün suyu şifadır" söylemini bilim insanları da araştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Güneş Bilgili, Van Gölü suyuyla ilgili yapılmış bazı çalışmaların olduğunu söyledi.

ZENGİN MİNERALLİ SULAR KATEGORİSİNDE

Prof. Dr. Bilgili, "Bazı suların tedavi edici etkilerinin olması için içinde bazı mineral değerlerinin yüksek olması lazım. Van Gölü zengin mineralli sular kategorisine giriyor. Yapılan çalışmalarda bizim gördüğümüz bromür, florür açısından yine sodyum açısından zengin bir su. Bikarbonat değeri normal beklediğimiz değerin bile çok çok üzerinde bir değere sahip. Bundan dolayı da biz tedavi edici sular kategorisinde görebiliyoruz. Hem yıllar önce yapılmış bir çalışma var, hem de yeni yapılan çalışmalar var. Bu özelliği biz hastalarımızı tedavi ederken de daha sık kullanmamız gerekiyor" dedi.

VAN HALKI BİLİYOR

Bilim insanlarının, Van Gölü'nün suyunun faydalarını sürekli araştırdıklarını belirten Prof. Dr. Bilgili, "Van halkı bunu gayet güzel biliyor. Bize gelmeden önce Van Gölü'ne giderek tedavi olmaya çalışıyorlar. Tedavi olan hastalarımız da var. Özellikle akne sorunu olan hastalar yazın göle girdiği zaman gayet güzel aknelerinden kurtulmuş bir şekilde bize geliyorlar. Bir de sedef hastalığımız var. Bu hastalık için de tedavi edici özelliği var. Ama şöyle de bir durum var. Sedef hastalığında deride geniş kabuklar olduğu için sadece gölün özelliği değil aynı zamanda güneşin etkisiyle de bu hastalar tedavi olmuş oluyorlar. Özellikle ultraviyole, 'a' ve 'b' den de zengin bir yapıya sahip. Bundan dolayı da hastalar hem güneşin etkisiyle hem Van Gölü'nün etkisiyle tedavi olabiliyorlar. Akne, sedef, ayak mantarı hastalığında da hastalar şifa bulabiliyorlar. Van Gölü'nün bir miktar soyucu etkisi var. Bu tür deri hastalıklarında tabakayı söküp götürebiliyor. Buna bağlı olarak biz çok çeşitli hastalıklarda Van Gölü'nün tedavi edici iyileştirici etkisini görebiliyoruz. Hem yapılan çalışmalar hem de klinik tecrübemizle Van Gölü suyunun tedavi edici olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

SAÇLARI DOĞAL AÇICI ETKİYE SAHİP

Yaklaşık 17 yıldır Van'da bulunduğunu belirten Prof. Dr. Bilgili, "17 yıl önce Van'a geldiğimde çalışanlarımızın çocukları geliyordu. Çocukların saçları sapsarı ama diplerden koyu renk saç çıkıyordu. Ben de çocukların saçlarında boya olduğunu düşünerek 'çocukların saçlarını boyamayın çok zararlı' dedim. Fakat Van Gölü'ne girip güneşlendiklerini ve saçlarının renginin açıldığını öğrendim. Zamanla fark ettim ki Van Gölü'nün saç rengini açıcı özelliği var" dedi.

SAĞLIK TURİZMİNE KAZANDIRILMALI

Prof. Dr. Bilgili, "Yapılan çalışmalarla Van Gölü'nün sağlık turizminde öne çıkacağını düşünüyorum. Biz bunu daha fazla duyurursak insanların burada tedavi olma olanakları oluşacaktır. Van Gölü suyu güneşi ile birlikte tedavi etkisi olduğu için hem güneş ışığı hem Van Gölü'nün suyuyla hastalarımız daha fazla fayda görecektir" diye konuştu.

Van Gölü'nün deri hastalıklarına iyi geldiğini anlatan Vanlı Nurgül Budak ise "Biz yıllardır zaten Van Gölü'nün tedavi etkisi olduğunu biliyoruz. Bunu Vanlılar, sürekli göle girerek kendileri tespit ediyor, ama tabi bilimsel olarak da bunun bilinmesi turizme büyük katkı sunacaktır ve insanlar gelip burada şifa bulacaktır" dedi.

Kaynak: DHA