Van Gogh'un 'şüpheli' otoportresinin orijinalliği teyit edildi
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Van Gogh'un 'şüpheli' otoportresinin orijinalliği teyit edildi

Gerçekliği hakkında yıllarca süren şüphelerden sonra, Amsterdam'daki uzmanlar, Vincent van Gogh'un otoportresinin orijinalliğini teyit etti.Van Gogh Müzesi araştırmacısı Louis van Tilborgh, şüpheli resmin Hollandalı ressama ait olduğunu açıkladı.

21.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:02
Van Gogh'un 'şüpheli' otoportresinin orijinalliği teyit edildi

Müzesi uzmanları, gerçekliği hakkında yıllardır süren şüphelerden sonra Vincent van Gogh'un otoportresinin orijinalliğini teyit etti.


Amsterdam'daki müzenin araştırmacısı Louis van Tilborgh, şüpheli resmin, Hollandalı ressamın 1889 yazı sonlarında Güney Fransa'daki Saint-Remy akıl hastanesinde olduğunu sırada tamamlandığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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