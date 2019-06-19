Van Gogh'un 'intihar silahı' açık artırmada 162 bin 500 euroya satıldı

Ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un kendini öldürürken kullandığı düşünülen silah, Paris'te açık artırmayla satışa sunuldu. Lefaucheux marka silah 162 bin 500 euroya (yaklaşık 1 milyon 65 bin liraya) alıcı buldu.

Silahı, müzayede şirketini telefonla arayan özel bir koleksiyoncunun, tahmin edilenin 3 katı fiyat ödeyerek aldığı açıklandı.

Pas içindeki küçük boy tabanca 1965 yılında, van Gogh'un son günlerini geçirdiği Paris'in eteklerindeki Auvers-sur-Oise isimli köyün yakınlarında yaşayan bir çiftçi tarafından bulunmuştu.

Hollandalı ressam, 27 Temmuz 1890'da bu köy yakınlarındaki tarlaya yürüdükten sonra bir tabancayla kendisini göğsünden vurmuştu. Tabancanın kuvveti o kadar sınırlıydı ki, aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirmesi günler almıştı.

Van Gogh Enstitüsü: Bu trajedi ticarileştiriliyor

Ölümünden yaklaşık 70 yıl sonra, kaldığı şatonun arkasında bulunan aynı tarlada, paslanmış bir tabanca bulundu.

Uzmanlar tabancanın 50 ila 80 yıllık olması nedeniyle, aynı silah olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Ancak bulunan silahın van Gogh'un kendini öldürdüğü silah olup olmadığı kanıtlanmış değil.

Van Gogh Enstitüsü, resmi olarak doğrulanmadığı halde silahın van Gogh'un 'intihar silahı' olarak açık artırmaya çıkarılmasını eleştirerek, "daha çok saygı görmesi gereken bu trajedinin ticarileştirildiği" yorumunda bulundu.

Art Auction isimli müzayede şirketi ise, tabancaların eşleştiğini doğrulamanın mümkün olmadığını ancak tarihlerin kesişiyor olması nedeniyle bu yöndeki teorilerin güçlendiğini belirtti.