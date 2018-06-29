Fenerbahçe'nin İstediği Van Ginkel, Ameliyat Olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun geçen sezon PSV'de beraber çalıştığı ve Fenerbahçe'de de görmeyi çok istediği Marco Van Ginkel, dizinden ameliyat olacak. 25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun bu operasyon sonrası 1,5-2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Geçen sezon bazı maçlara iğne tedavisiyle çıktığı öğrenilen Van Ginkel için Chelsea ile kiralama görüşmeleri yapılıyordu. Oyuncunun kesin durumuna göre temaslar yeniden başlayacak.