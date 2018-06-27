Fenerbahçe'nin İstediği Van Ginkel 2-3 Sahalardan Uzak Kalacak

Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında olan Marco Van Ginkel konusunda büyük bir şok yaşandı.

Orta sahaya takviye konusunda kadroya katılması beklenen Hollandalı yıldızın sağ dizindeki sakatlık nedeniyle 2-3 ay arası bir sürede sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

GINKEL GEÇTİĞİMİZ HAFTA COCU İLE GÖRÜŞTÜ

Voetbal International'da yer alan haberde, Van Ginkel'in bu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye transfer ihtimalinin ciddi anlamda azaldığı dile getirildi. Kısa vadede Fenerbahçe'nin Van Ginkel'i kadrosuna katmasının mümkün gözükmediği vurgulandı. Van Ginkel'in geçen hafta Fenerbahçe ve Cocu ile görüştüğü de belirtildi.

Van Ginkel'in önünde bazı sıkıntılı opsiyonlar olduğu aktarıldı. 25 yaşındaki futbolcunun ya bıçak altına yatacağı ya da iğnelerle yola devam edeceği aktarıldı.