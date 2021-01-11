Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'tan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'tan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

11.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:04
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'tan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve beraberindekiler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve beraberindekiler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İnanç, AA Bölge Müdürü İbrahim Yakut ve muhabirlerin gazeteciler gününü kutladı. İnanç, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme adına önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

AA'nın çalışmalarını anlatan Yakut, ziyaretleri dolayısıyla İnanç ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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