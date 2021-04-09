Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 2 adet deneyap atölyesi
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 2 adet deneyap atölyesi

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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 2 adet deneyap atölyesi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu ve Tuşba gençlik merkezlerinde 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' kuruluyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu ve Tuşba gençlik merkezlerinde 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' kuruluyor.

Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde Van'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulmasına yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığının milli teknoloji hamlesinde rol alacak gençlerin gelişimlerini sağlamak üzere birçok ilde hayata geçirilen projenin ikinci etabında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruluyor. Van'da Deneyap Teknoloji Atölyesinin kurulacağını kaydeden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç; "Ülkemizin teknoloji alanında gelişimini ivmelendirmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın ilk 100 günlük kalkınma planında da yer alan Deneyap Teknoloji Atölyesi projesi ile Türkiye genelinde teknoloji atölyeleri kurulması hedeflenmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından projenin ilk etabında bazı illerimizde hayata geçirilen, ikinci etabında ise müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu ve Tuşba gençlik merkezlerimizde kurulması için bakanlığımızca tarafımıza deneyap atölyelerinin kurulması için gerekli izinler verilmiş olup, en kısa zamanda ilimizde de deneyap atölyelerimiz hayata geçirilecektir. Bu proje ile geleceğin teknoloji yıldızları programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecektir. Deneyap teknoloji atölyelerinde öğrencilerimize 3 yıl boyunca ücretsiz olarak robotik kodlama, elektronik programlama, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir" dedi.

İl Müdürü İnanç, programa katılan öğrencilerin 3 yıllık bir süreçte hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkanı elde edeceğini belirterek, "Atölye programları lise düzeyinde 8, 9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap etmektedir. Deneyap Teknoloji Atölyelerine başvuru yapmak isteyen tüm öğrencilerimizi İpekyolu ve Tuşba gençlik merkezlerimize bekliyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ilimizde iki gençlik merkezine kurulması talimatı veren başta Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese ilimiz gençliği adına çok teşekkür ediyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyelerimiz ilimize ve ilimiz gençliğine hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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