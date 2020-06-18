VAN Gelincik tarlası, ressamların sanat atölyesi oldu
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VAN Gelincik tarlası, ressamların sanat atölyesi oldu

Gelincik tarlası, ressamların sanat atölyesi olduVAN'ın Erciş ilçesindeki yeşil alanlarda kendiliğinden yetişen gelincik tarlaları, amatör fotoğrafçıların ve ressamların sanat atölyesine dönüştü.

18.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:26

Gelincik tarlası, ressamların sanat atölyesi oldu

VAN'ın Erciş ilçesindeki yeşil alanlarda kendiliğinden yetişen gelincik tarlaları, amatör fotoğrafçıların ve ressamların sanat atölyesine dönüştü.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Işık Mahallesi kırsalındaki tarlalarda kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Bu durum, fotoğraf çekmek veya yağlı boya tablolar yapmak isteyenlere de imkan sunuyor. Fırsatı değerlendirmek isteyen fotoğraf sanatçıları ve ressamlar bölgeye gelerek hem gelincik çiçeklerini arasında gezip stres atıyor, hem de bu manzarayı fotoğraf karelerinde veya tuvallerinde ölümsüzleştiriyor.

Üniversiteye hazırlanan Hilal Çağan (18), pandemi sürecinde sıkıcı ve sıkıntılı günler geçirdiklerini, doğanın sunduğu güzelliklerin kendilerine bu sıkıntıları unutturduğunu belirterek, "Üniversiteye hazırlanan biri olarak burada stres attım. Buraya gelince bir ressam hocamızın doğa resimleri çizdiğini de gördük. Resmimizi çizmesi için de ricada bulunduk" dedi.

Doğa resimleri çizen resim öğretmeni Lokman Çelik ise açık havanın, gelincik tarlalarının istedikleri tüm güzelliği kendilerine sunduğunu söyledi.

VAN Gelincik tarlası, ressamların sanat atölyesi oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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