VAN Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı
Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldıVan'ın Başkale ilçesinde, rögar kapağı açık bırakılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı
Van'ın Başkale ilçesinde, rögar kapağı açık bırakılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Hafizeye Mahallesi'nde rögar kapağı açık bırakılan foseptikten köpek havlaması duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, el feneriyle çukura bakınca 1 aylık 3 yavru köpeği gördü. 3 metre derinliğindeki çukuruna bellerine ip bağlayıp merdivenle inen ekipler, 3 yavru köpeği, 1,5 saatlik çalışmayla kurtardı. Ekipler, ölümden kurtardıkları yavru köpeklere su ve yiyecek verdi. Yavru köpekler, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı'na gönderildi.
Kaynak: DHA
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