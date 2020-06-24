VAN Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

VAN Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladı

Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladıVAN Gölü ve havzasının her yıl misafiri olan flamingoların ilk kafilesi, bölgenin sulak alanlarına gelmeye başladı.

24.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:12

Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladı

VAN Gölü ve havzasının her yıl misafiri olan flamingoların ilk kafilesi, bölgenin sulak alanlarına gelmeye başladı. 5 ay boyunca bölgede kalan flamingolar, özellikle fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor.

Kış mevsimini Hazar ve Urumiye gölleri kıyılarında geçirdikten sonra havaların ısınmasıyla her yıl Van Gölü havzasını mesken tutan flamingolar, Erciş ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü kıyısındaki Çelebibağ ve Kasımbağı mahallelerinin sulak alanlarına gelmeye başladı. Van Gölü üzerinde uçan flamingolar, görsel bir şölen sunuyor.

Van Gölü havzasında yaklaşık 5 ay kalan, daha sonra da Afrika'ya göç eden flamingolar, bu süre içinde özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor. Amatör fotoğrafçı Evren Bingöl, flamingoların gelişi ile birlikte zevkle çalışmaya başladığını belirterek, "Her yıl flamingoların göç etmesini, sahillerimizi doldurmasını merakla bekliyoruz. Bölgemizin tanıtımı açısından şüphesiz çok faydası oluyor. Bu aylarda Afrika'dan Urmiye'ye oradan da Erciş'e göç ediyorlar. Biz de gelip buradaki bu güzelliği fotoğraflıyoruz" dedi

VAN Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti Haber
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Ozan Açıktan Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: VAN Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 11:14:30. #1.14#
title