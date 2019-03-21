Devlet Hava Meydanları Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğüne 'Erişilebilirlik' belgesi verildi.

Engellilerin temel hak ve özgürlüklerden engelsiz faydalanması için yapılan düzenlemeler gereği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Van İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda DHM Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğüne 'Erişilebilirlik' belgesi verildi. Van'da resmi kurumlar arasında 3. sırada verilen 'Erişilebilirlik' belgesi; Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve erişilebilirlikten sorumlu İl Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Atlı tarafından DHM Van Ferit Melen Havalimanı Müdürü Hakan Şehribanoğlu'na teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA