Van evleri gelin ve damatların uğrak yeri oldu

16.09.2019 16:15

Van'ın Tuşba Belediyesinin bölge turizmine kazandırdığı önemli eserlerden biri olan Geleneksel Van Evleri, gelin ve damatların uğrak yeri haline geldi.



Van merkez ve çevre ilçelerde düğünlerine kısa bir süre kalan çiftler, güzel günlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimlerini Geleneksel Van Evleri'nde yaptırıyorlar. Düğün sezonun başlamasıyla her gün onlarca gelin ve damat dış mekan fotoğraf çekimleri için Van'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Geleneksel Van Evleri'ne geliyorlar.



Düğün ve evlilik hazırlıklarını bir evlilik hikayesi konseptiyle hazırlamak, düğün günü slayt gösterimleri ile gelen davetlilere izletmek ve ilerde düğün hatırası olarak saklamak için dış mekan çekimlerine çok önem veren çiftler, yok olmak üzereyken Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunulan bir proje ile 4 adet yapılan ve bölgenin gözde turizm merkezleri arasında yerini alan Geleneksel Van Evleri'ni adeta mesken tuttular. Her gün gelen onlarca gelin ve damat hem hatıra fotoğrafı çektiriyor hem de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından evler gezdirilerek bilgilendiriliyor. Zaman zaman fotoğraf çektirmeye gelen damat ve gelinler, incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Salih Akman ile de hatıra fotoğrafı çektirerek hatıralarını ölümsüzleştiriyorlar. - VAN

Kaynak: İHA