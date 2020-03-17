Van ESOB'dan "duyarlılık" çağrısı Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, kentteki esnafa duyarlılık çağrısında bulundu.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, kentteki esnafa duyarlılık çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığınca tüm dünyaya tehdit eden koronavirüse karşı alınan tedbirleri değerlendiren Berge, esnafın fedakarlık yapmaya devam edeceğini söyledi.

Alınan son kararla eğlence, kafe, internet kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, düğün salonu, çay bahçesi, hamam ve spor merkezleri gibi birçok sektördeki esnafın faaliyetini durduracağını belirten Berge, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi bu zor zamanlarda da devletimizin ve milletimizin yanında duracağız. Ahi Evran geleneğinden gelen esnaflar olarak, milletimiz için gereken tüm fedakarlığı göstereceğiz. Milletimizin sağlığı için gereken tüm tedbirleri alan bir hükümetimiz var, esnafın da alması gereken tedbirleri olacak. Esnaf ve sanatkarın hijyene çok dikkat etmesi gerekiyor. Halkımıza hizmet vermeye devam eden esnafımız temizliğine büyük önem vermelidir. İş yerlerini dezenfekte ederek halkımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlamalıdır."

Kaynak: AA