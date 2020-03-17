Van ESOB'dan "duyarlılık" çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Van ESOB'dan "duyarlılık" çağrısı - Haber
Van, Güncel

Van ESOB'dan "duyarlılık" çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, kentteki esnafa duyarlılık çağrısında bulundu.

17.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:05
Van ESOB'dan

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, kentteki esnafa duyarlılık çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığınca tüm dünyaya tehdit eden koronavirüse karşı alınan tedbirleri değerlendiren Berge, esnafın fedakarlık yapmaya devam edeceğini söyledi.

Alınan son kararla eğlence, kafe, internet kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, düğün salonu, çay bahçesi, hamam ve spor merkezleri gibi birçok sektördeki esnafın faaliyetini durduracağını belirten Berge, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi bu zor zamanlarda da devletimizin ve milletimizin yanında duracağız. Ahi Evran geleneğinden gelen esnaflar olarak, milletimiz için gereken tüm fedakarlığı göstereceğiz. Milletimizin sağlığı için gereken tüm tedbirleri alan bir hükümetimiz var, esnafın da alması gereken tedbirleri olacak. Esnaf ve sanatkarın hijyene çok dikkat etmesi gerekiyor. Halkımıza hizmet vermeye devam eden esnafımız temizliğine büyük önem vermelidir. İş yerlerini dezenfekte ederek halkımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlamalıdır."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Haber
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Koronavirüs ve finansal sıkıntılarla boğuşan Lübnan'da, Başbakan Hassan Diab'a halkın güveni tam
Koronavirüs ve finansal sıkıntılarla boğuşan Lübnan'da, Başbakan Hassan Diab'a halkın güveni tam
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988'e yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988'e yükseldi
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mehmet Ersoy Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Tom Hanks Demet Akalın Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Ünal Karaman Henry Onyekuru Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Van ESOB'dan "duyarlılık" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 14:09:49. #1.15#