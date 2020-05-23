VAN ESOB Başkanı Berge'den Ramazan bayramı mesajı
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VAN ESOB Başkanı Berge'den Ramazan bayramı mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, "Ruhumuza huzur veren ve bereketiyle gelen Ramazan bayramımız kutlu olsun" dedi.

VAN ESOB Başkanı Berge'den Ramazan bayramı mesajı
23.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:11

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, "Ruhumuza huzur veren ve bereketiyle gelen Ramazan bayramımız kutlu olsun" dedi.

VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Ramazan bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ruhumuz huzurla doldu. On bir ayın sultanı ramazan gönül dünyamızı şenlendirdi. Böyle kutsal bir ayın müjdecisi olan ramazan bayramına kavuşmaktayız. Korona virüsten kaynaklı yaşadığımız zorlu süreç, bereketli Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bizlere rahat bir nefes aldırdı. Bayramın yaklaşması ile birlikte de biraz daha normalleşme sürecine girdiğimiz söyleyebiliriz. Devlet millet el ele vererek bu zorlu süreci de atlatacağız. Her şeyin başının sağlık olduğunu unutmayalım. Allah'ın bizlere bahşettiği nefesin kıymetini bilerek, Covid-19 sürecinde daha dikkatli olalım. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyalım. Hükümetimizin aldığı karar gereği bayramda hepimiz evimizdeyiz. Evde geçen bu bayram belki sevdiklerimizden uzak kalacağız ama gönüllerimizin bir olduğunu hep hatırlayacağız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Kudreti ilahinin izniyle ramazan bayramının, bizi yeniden eski sağlıklı günlerimize kavuşturmasını diliyorum. Esnaf ve sanatkarlarımızın, Van'ımızın, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

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