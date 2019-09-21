Van eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı
Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)TUTUKLANDIKocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede...
21.09.2019 22:50
Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Kocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
VAN (DHA)
Kaynak: DHA