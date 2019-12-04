Van Erek Beş Yıldız SK, Van derbisine hazırlanıyor

04.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:54

Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı, hafta sonu Van derbisinde karşılaşacağı Van Hentbol Spor Kulübü maçı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Geçtiğimiz hafta Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında istediği sonucu alamayan ve sahadan 19-24 mağlup ayrılan Van Erek Beş Yıldız SK takımı, ligin 3. haftasında evinde Van Hentbol Spor Kulübünü ağırlamaya hazırlanıyor. Van'ın köklü kulüplerinden olan Van Erek Beş Yıldız Van derbisi kazanarak Play-Off yolunda şansını sürdürmeye bakıyor. Derbi ile ilgili açıklama yapan Van Erek Beş Yıldız Başantrenörü Müslüm Karaboğa, "Önemli olan Van'ı en iyi şekilde temsil edebilmektir. Amacımız sadece Van'ı en iyi şekilde temsil ederek hentbol oynamak ve sporseverlere kaliteli bir maç izletmek olacaktır. Takım olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Van Hentbol Spor maçından galip gelerek Hatay maçını telefi etmek istiyoruz. Umarım Van'ımıza yakışır bir derbi olur ve izleyenlere hentbolun güzelliklerini sergileyerek Van'da hentbole olan ilginin artmasına aracı olabiliriz. Bu Hafta sonu "VanErekİçinNurTatara" sloganı ile tüm halkımızı hentbol şölenine davet ediyorum. Maçımız 7 Aralık Cumartesi günü Saat 12: 00'da Nur Tatar Spor Salonunda oynanacaktır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA