Van Erek Beş Yıldız Erkek Hentbol takımı play-off'u garantiledi Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı play-off'u garantileyerek 1. lig yolunda büyük adım attı.

Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı play-off'u garantileyerek 1. lig yolunda büyük adım attı.



Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyesi SK hentbol takımı ile 26-26 berabere kaldı. Bu sonuçla play-off'u garantileyen Van Erek Beş Yıldız Erkek Hentbol 1. lig yolunda büyük adım attı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Takım Antrenörü Ferda Göktaşoğlu, "Hentbol 2. Ligin bitimine 1 hafta kala 1. lig yolunda play-off'a kalmayı garantiledik. Öncelikle bu yolda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Hatay maçının zorlu geçeceğini biliyorduk ve ona göre hazırlıklarımızı sürdürdük. İlk yarısını 2 sayı ile önde kapattığımız maçın son saniyesinde yapılan bireysel hata ile 26-26'lık skor ile berabere kaldık. Her şeye rağmen play-off'a kaldığımız için mutluyuz. Sezon başında belirlediğimiz hedefimizden birine ulaştık. Umarın yolun sonunda 1.lig sevincini de tekrardan Van'ımıza yaşatacağız. Şimdi önümüze bakma zamanı. Pazar günü evimizde oynayacağımız keyifli bir Van derbisi bizleri bekliyor. Rakibimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi SK ve play-off'a katılım sağlayacak olan tüm takımlara başarılar dilerim" dedi. - VAN

Kaynak: İHA