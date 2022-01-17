Van Erek Beş Yıldız deplasmanda Elazığ'ı devirdi

Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, deplasmanda Elazığ Karşıyaka Spor Kulübü'nü 32-36 mağlup ederek play-off şansını devam ettirdi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, deplasmanda Elazığ Karşıyaka Spor Kulübü'nü 32-36 mağlup ederek play-off şansını devam ettirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Antrenörü Müslüm Karaboğa, "Hentbol 2. Lig 5. hafta deplasman maçımızda Elazığ Karşıyaka Spor Kulübü'nü 32-36 yenerek play-off şansımızı devam ettirmekteyiz. Devre arasında eksikliklerimizi tamamlayarak ikinci devreye daha hazır bir şekilde başlamak istiyoruz. Elazığ deplasmanına gitmemizde emeği ve katkısı olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç Beye ve Büro Time teşekkür ederiz. Gençlerimize sahip çıkıldıkça daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi. - VAN

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