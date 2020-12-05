VAN/ERCİŞ/YÜKSEKOVA - Sokaklar boş kaldı

Van Beşyol'da sokaklarda hakim olan sakinlik Erciş ilçe merkezinin drone ile görüntülenmesi Erciş'te hakim olan sakinlik Boş sokaklar Anons yapılması Polis ekiplerinin devriye gezmesi Yüksekova'da hakim olan sakinlik Polislerin denetim yapmaları Polislerin drone ile denetim yapmaları Boş cadde...