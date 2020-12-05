VAN/ERCİŞ/YÜKSEKOVA - Sokaklar boş kaldı
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VAN/ERCİŞ/YÜKSEKOVA - Sokaklar boş kaldı

05.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:37

Van Beşyol'da sokaklarda hakim olan sakinlik Erciş ilçe merkezinin drone ile görüntülenmesi Erciş'te hakim olan sakinlik Boş sokaklar Anons yapılması Polis ekiplerinin devriye gezmesi Yüksekova'da hakim olan sakinlik Polislerin denetim yapmaları Polislerin drone ile denetim yapmaları Boş cadde...

Van Beşyol'da sokaklarda hakim olan sakinlik

Erciş ilçe merkezinin drone ile görüntülenmesi

Erciş'te hakim olan sakinlik

Boş sokaklar

Anons yapılması

Polis ekiplerinin devriye gezmesi

Yüksekova'da hakim olan sakinlik

Polislerin denetim yapmaları

Polislerin drone ile denetim yapmaları

Boş cadde ve sokaklardaki sokak hayvanları VAN/ERCİŞ/YÜKSEKOVA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Van ve Hakkari'de büyük oranda uyuldu.

VAN/ERCİŞ/YÜKSEKOVA - Sokaklar boş kaldı
VAN/ERCİŞ/YÜKSEKOVA - Sokaklar boş kaldı
VAN/ERCİŞ/YÜKSEKOVA - Sokaklar boş kaldı
VAN/ERCİŞ/YÜKSEKOVA - Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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