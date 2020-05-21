VAN Erciş üzümü yeniden hayat bulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

VAN Erciş üzümü yeniden hayat bulacak

Erciş üzümü yeniden hayat bulacakVAN'ın Erciş ilçesi üzümünün yeniden yaygınlaştırılması ve üretiminin artırılması amacıyla proje hazırlandı.

21.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:07

Erciş üzümü yeniden hayat bulacak

VAN'ın Erciş ilçesi üzümünün yeniden yaygınlaştırılması ve üretiminin artırılması amacıyla proje hazırlandı. Proje kapsamında tüpleme yöntemiyle 15 bin üzüm fidesi yetiştirildi. Fidelerin, Haziran ayı sonlarında çiftçilereda dağıtılacağı belirtildi.

Geçmişi uzun yıllara dayanan, aroması, rengi ve tadıyla ün kazanan Erciş üzümü için AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve Erciş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün girişimleri ile ortak bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında ilçedeki eski üzüm bağlarından numune örnekleri alındı. Bu numunelerle de Erciş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün uygulama alanında çalışmalara başlandı ve tüpleme yöntemiyle 15 bin üzüm fidesi yetiştirildi.

Ak Parti Van Milletvekili Arvas, geçmişi Urartular dönemine dayanan, ancak unutulmaya ve yok olmaya yüz tutmuş Erciş üzümünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tarım politikası kapsamında hayat bulacağını ve bunun için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu ise fidelerin Haziran ayı sonunda çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağını ve böylelikle geniş bir alanda Erciş üzümü üretimini sağlamış olacaklarını belirtti.

VAN Erciş üzümü yeniden hayat bulacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu Haber
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Hadise Hatice Çarpar Ferzan Özpetek Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Hasan Şaş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: VAN Erciş üzümü yeniden hayat bulacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 11:08:30. #1.15#
title