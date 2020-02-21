Van erciş'ten idlib'e yardım tır'ı
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Van erciş'ten idlib'e yardım tır'ı

Erciş'ten İdlib'e yardım TIR'ıVAN'ın Erciş ilçesinden, Suriye'nin İdlib kentine gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu TIR, bölgeye uğurlandı.

21.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:31
Van erciş'ten idlib'e yardım tır'ı

'ten 'e yardım TIR'ı

VAN'ın Erciş ilçesinden, 'nin İdlib kentine gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu TIR, bölgeye uğurlandı.

Erciş'te, Beşir Derneği ve ilçe esnafı önderliğinde başlatılan kampanyada kuru bakliyat, elbise, battaniyeden oluşan malzemeler ile odunların bulunduğu yardımlar toplandı. 1450 koliden oluşan un, kuru gıda, kışlık kıyafet ile 6 ton odun TIR'a yüklenerek, yapılan dua sonrası İdlib'e doğru yola çıkarıldı. Beşir Derneği Erciş Şube Başkanı Mehmet Şirin Balkan, esnafın destekleriyle toplanan yardımların TIR'la İdlib'e gönderildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Van erciş'ten idlib'e yardım tır'ı
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