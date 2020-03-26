VAN Erciş'te evden çıkamayan bin kişiye 3 öğün yemek dağıtılıyor Erciş'te evden çıkamayan bin kişiye 3 öğün yemek dağıtılıyorVAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüse karşı oluşturulan 'Vefa Destek Projesi' kapsamında ilçedeki 65 yaş ve üstü, ihtiyaç sahibi ve kronik hastalığı olan yaklaşık bin kişiye her gün 3 öğün yemek dağıtımı yapılıyor.

Erciş'te evden çıkamayan bin kişiye 3 öğün yemek dağıtılıyor

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüse karşı oluşturulan 'Vefa Destek Projesi' kapsamında ilçedeki 65 yaş ve üstü, ihtiyaç sahibi ve kronik hastalığı olan yaklaşık bin kişiye her gün 3 öğün yemek dağıtımı yapılıyor.

İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ederken, evden çıkamayan yaşlı ve hastalar için de her gün yemek hazırlanıp evlerine kadar götürülüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hijyenik ortamda 3 öğün olarak hazırlanan yemekler vatandaşlara ulaştırılıyor. Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Vefa Destek Projesi'ni özenle sürdürdüklerini söyledi. Mehmetbeyoğlu, "65 yaş ve üstü, ihtiyaç sahibi ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın evlerine hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Bugün itibariyle günde bin vatandaşımıza yemek dağıtıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse kimsesiz değildir. Bu projeyle vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler almaya başladık. Bu projede bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Proje kapsamında evine sıcak yemek götürülen 5 çocuk Annesi Songül Yıldırım ise eşinin kronik hastalığı olduğunu belirterek, "Bu nedenden dolayı dışarı çıkamıyor. Başlatılan bu uygulamadan çok memnununuz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kaynak: DHA