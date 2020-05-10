VAN Erciş'te asırlık annelerin günü kutlandı
Erciş'te asırlık annelerin günü kutlandıVAN'ın Erciş ilçende kaymakamlık ve belediye tarafından 100 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü kutlandı.
Erciş'te asırlık annelerin günü kutlandı
VAN'ın Erciş ilçende kaymakamlık ve belediye tarafından 100 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü kutlandı.
Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü kapsamında bu yıl farklı etkinlikler de lüzenleniyor. Erciş Kaymakamlığı ve belediye bünyesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları, daha önce tespit ettikleri 100 yaş ve üstü anneleri ziyaret ederek bu özel günlerini kutladı. Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen hediyeler de annelere verildi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından da annelere birer karanfil verildi.
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Kaynak: DHA