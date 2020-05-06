VAN Erciş Belediyesi 10 bin ücretsiz maske dağıttı

Erciş Belediyesi 10 bin ücretsiz maske dağıttıVAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ile vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz maske dağıtıldı.

Erciş Belediyesi 10 bin ücretsiz maske dağıttı

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ile vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz maske dağıtıldı.

Erciş Belediyesi, ilçede bulunan taksiciler, minibüsçüler ile marketlere, sanayi sitesi ile semt pazarı esnafına ve vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin maske dağıttı. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki taksi durakları, toplu taşıma alanları, market, semt pazarları, sanayi sitesi ve iş yerlerindeki denetimler ise sürüyor.

Kaynak: DHA